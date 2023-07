UFFICIALE – Inter, arriva il rinnovo di contratto con Nike: la nota del club

"I kit e gli accessori Nike per l'Inter sono diventati oggetti di culto per le nuove generazioni, rappresentando momenti iconici e indimenticabili per il Club, e allo stesso tempo guardando sempre al futuro e anticipando le tendenze. Nike continuerà a progettare i kit gara e training per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre alle collezioni lifestyle create per mettere in contatto il brand Inter con un pubblico sempre più ampio e globale. I futuri kit dell'Inter continueranno ad essere caratterizzati da materiali sempre più innovativi, progettati per garantire il massimo supporto alla performance, dando priorità a praticità, traspirabilità e sostenibilità".