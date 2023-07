Romano: “Onana-United entro giovedì. Lukaku? Pronta nuova proposta Inter”

Nella raffica odierna per Caughtoffside, Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter. A partire dall’affare Onana : “È la settimana di Onana al Manchester United. La trattativa prosegue, è previsto un round finale di colloqui per poi presentare un'offerta ufficiale e concludere l'affare. Le fonti si aspettano che un accordo venga raggiunto entro mercoledì o giovedì”, spiega.

E poi parla anche di Romelu Lukaku: “Non è cambiata la sua posizione dopo aver rifiutato le offerte saudite a giugno: vuole continuare in Europa. Inter e Chelsea saranno in contatto nei prossimi giorni, a breve verrà presentata una nuova proposta; certo, deve essere migliorativa per convincere il Chelsea a vendere”, le parole del giornalista.