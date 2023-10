Inter-Roma diverso, anche per Asllani. Il suo piede nella vittoria, un segreto nel suo cambio

"Com’è diverso questo Inter-Roma, già. Perché Asllani ha messo il piede sulla vittoria dell’Inter. E l’ha messo per bene, eseguendo alla perfezione una delle richieste del tecnico. In settimana ad Appiano si era lavorato molto sui cambi di gioco per mettere in difficoltà la retroguardia di Mourinho. Calhanoglu negli ultimi minuti di partita andava troppo per vie centrali. Asllani invece ha alzato lo sguardo al momento giusto e ha pescato Dimarco libero sulla sinistra: il resto è un cross, un’esultanza, un primo posto in classifica riconquistato".

"Asllani ha accelerato il suo gioco, questo è il segreto: l’anno scorso non era abituato a giocare a due tocchi, ora la vicinanza di Calhanoglu in questo senso lo sta aiutando. E poi l’albanese è cresciuto in termini di personalità. Un anno fa, per intendersi, un cambio di gioco come quello visto ieri non l’avrebbe mai fatto, piuttosto si sarebbe limitato ad appoggiare al compagno più vicino", scrive Gazzetta.

