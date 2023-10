Inter superiore, vittoria del destino. Gol confezionato dall’amico e dall’erede di Lukaku

"Sulla legittimità della vittoria dell’Inter c’è poco da discutere. La Roma ha tirato per la prima volta in porta al 66’, quando Cristante di testa ha impegnato Sommer. È rimasta l’unica conclusione dei giallorossi nello specchio. Non sono stati fischi e fischietti anti-Lukaku a condizionare la squadra dello squalificato Mourinho (che ha seguito il primo tempo dalla tribuna stampa), semmai la superiorità totale dei nerazzurri. Inzaghi aveva più qualità, più soluzioni e più alternative, è vero, ma ha anche trovato di fronte un avversario che non ha mai, proprio mai provato a giocarsi la partita. Così l’Inter ha ottenuto un risultato significativo anche per le statistiche. Da quando si gioca con i tre punti per la vittoria, solo due volte i nerazzurri nelle prime dieci giornate sono andati oltre quota 25, arrivando a 26. Ma, soprattutto, i nerazzurri hanno di nuovo scavalcato la Juventus in testa, aumentando di due lunghezze il vantaggio sul Milan (ora a meno 3) e sul Napoli (a meno 7)", scrive il quotidiano.