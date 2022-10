Inter-Salernitana, le probabili formazioni: Asllani in panchina, un cambio in difesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi cambierà poco rispetto alla formazione iniziale del Camp Nou di mercoledì. In porta confermato Onana mentre in difesa l'unica variazione dovrebbe essere Acerbi al posto di Bastoni, con Skriniar e De Vrij che completano il terzetto arretrato con l'ex Lazio.

In attacco tocca ancora una volta a Dzeko e Lautaro, con Correa che siederà in panchina. In mediana, invece, per la Rosea saranno titolari Barella, Mkhitaryan (favorito nel ballottaggio con Asllani) e Calhanoglu, con Dumfries a destra e uno tra Dimarco (leggermente favorito) e Gosens a sinistra.