Inter, oggi parte la missione rimonta. “Urge replica di ciò che accadde un anno fa”

"L’ora del pieno, dell’acceleratore tenuto giù senza esitazione. L’ora della rimonta in sei tappe — la prima oggi - contro il signor rimonta, Davide Nicola, che lo scorso campionato ha disegnato un miracolo a Salerno. Magari può essere fonte d’ispirazione". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'avvicinamento alla sfida contro la Salernitana, un crocevia fondamentale per l'Inter. "Forse riduttivo metterla sul piano delle motivazioni, perché Lautaro e compagni hanno tanto di più nel portafoglio da spendere rispetto alla Salernitana. O forse no, perché la domanda che tutto il mondo Inter si è posta nelle ultime ore - dopo la giusta esaltazione per la prova di Barcellona - è la seguente: come è possibile non riuscire a mantenere questo standard di rendimento? Meglio ancora: se il nostro livello è così alto, perché i punti di distacco dalla vetta sono otto?", prosegue poi il quotidiano.

L'Inter ora si pone l'obiettivo di rosicchiare punti al Napoli prima del 13 novembre: "Quanti? Almeno tre, chiudere a -5 sarebbe giudicato un recupero promettente in vista della ripresa di gennaio. E l’Inter sa come si fa. Un anno fa il distacco dalla vetta, dopo nove giornate, era di sette punti: situazione simile. L’Inter perse all’ottavo turno contro la Lazio, quest’anno è accaduto con la Roma. Poi Inzaghi accelerò. Dal 10° al 15° turno (giornata che prendiamo a riferimento perché sarà appunto quella in cui si fermerà il campionato) mise in fila un pareggio e cinque vittorie. Urge una replica. Un segnale che non lascerebbe isolata la doppia impresa con il Barcellona", analizza La Gazzetta che rimarca come, finora, l'Inter non abbia avuto continuità in campionato.