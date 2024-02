Vietato sottovalutare l'impegno, soprattutto contro una squadra che, seppur ultima in classifica, è vogliosa, sotto la nuova gestione tecnica, di risalire quanto prima e accumulare punti per la salvezza. L'Inter a San Siro affronta la Salernitana ultima in classifica, che nei giorni scorsi ha cambiato allenatore, passando da Filippo Inzaghi a Liverani. Simone Inzaghi dà un segnale chiarissimo ai suoi, schierando la formazione praticamente titolare, a eccezione di Acerbi, infortunato, e dei quinti a centrocampo, che staranno a riposo in vista dell'Atletico Madrid. Anche in attacco, contrariamente alle previsioni dei giorni scorsi, ci sarà la Thu-La. Ecco la probabile formazione dell'Inter: