La questione San Siro non è ancora chiusa: Inter e Milan hanno più volte manifestato l'intenzione di realizzare un nuovo impianto, e l'idea è quella di costruire al di fuori di Milano, ma il sindaco Sala non si arrende e continua a sperare di convincere i due club a rimanere al Meazza. Il progetto di ristrutturazione dello stadio viene considerato poco fattibile dalle società, sia per costi che per questioni logistiche, ma spunta ora un nuovo protagonista in questa vicenda: Webuild.