Lautaro-Inter, due domande ‘pesanti’ sul futuro. Ma per ora zero offerte. Il rinnovo…

Il prolungamento del contratto non è una questione imminente. La società non vuole cedere l'argentino. A meno che non arrivi per lui e per il club un'offerta irrinunciabile

Eva A. Provenzano

Oggi è il giorno dei campioni d'Europa e d'America alla Pinetina. Rientrano Lautaro Martinez, Bastoni e Barella. Tante le voci sul futuro dell'argentino che però ieri si è fatto bello per tornare a giocare con l'Inter. Di lui parla il Corriere dello Sport e lo descrive così: "Non è né turbato né preoccupato. Inevitabile perché sa di essere in una posizione di forza: ha vinto sia con l'Inter sia con l'Argentina da protagonista e adesso aspetta l'evolversi degli eventi".

Il giornale parla di due domande che "pesano come macigni" sul futuro dell'attaccante: "La società ritoccherà al rialzo l'offerta per il rinnovo del contratto che era già stata di fatto sottoscritta dai suoi ex procuratori? Arriverà la proposta di una big europea che il Toro prenderà in considerazione e l'Inter riterrà congrua?".

Già, chissà. Ma Inzaghi lo stima e lo aspetta. Alla Pinetina il calciatore vedrà anche i dirigenti nerazzurri che sperano di non perderlo. Il suo agente ne parlerà con Marotta e Ausilio ma non è atteso in Italia per il momento. I rumors attorno a lui e a Lukaku, d'altronde sono la coppia che ha vinto lo scudetto, sono tanti e chi fa il mercato dell'Inter lo sa bene. Ma di proposte concrete negli uffici di via della Liberazione non ne sono arrivate. Come non sono arrivati approcci convinti da parte di intermediari "Solo chiacchiere, al momento", è la frase che utilizza il CdS sull'addio presunto di Lautaro. Dopo la cessione di Hakimi sarebbe un altro addio pesante.

Il calciatore non è stato esplicito (come Big Rom per esempio) sulla sua permanenza a Milano, ma all'Inter sta bene. Unico 'tarlo' nella sua testa potrebbe essere l'offerta che prima della pandemia era arrivata dal Barcellona. Gli avevano offerto intorno a dieci mln per giocare con Messi. Ma tante cose sono cambiate post pandemia e la storia non si è ripetuta.

Getty Images

Per ora solo voci

Al momento nessuno ha fatto capire di voler offrire 80-90 mln per il suo cartellino. In Spagna si era parlato anche dell'Atletico Madrid di Simeone: un timido sondaggio, nulla più. Il Real Madrid non ha fatto grandi passi per arrivare al calciatore. Lautaro piace all'Arsenal ma se dovesse lasciare l'Inter l'attaccante andrebbe in un club che sarebbe un passo avanti nella sua carriera. Resterà quindi all'Inter se non arrivasse una tentazione importante, da un club altrettanto importante, che gli permetterebbe di lottare con più facilità per vincere la CL.

Quello che è chiaro, rispetto al futuro del giocatore, è che al momento offerte stratosferiche non ne sono arrivate e sarà l'Inter eventualmente a fare il prezzo del suo cartellino. Se non arrivassero offerte clamorose per lui e il club Lautaro rimarrebbe e del rinnovo si parlerebbe a fine mercato. "Se Camano non porterà un'offerta importante per il cartellino del suo assistito, sarà difficile che il Toro possa chiedere per rinnovare 6-7 milioni ovvero più del doppio rispetto a quanto percepisce adesso (2,7 a stagione). L'argomento relativo al prolungamento sarà comunque trattato con calma, certamente dopo il 31 agosto", conclude il Corriere dello Sport.

(Fonte: CdS)