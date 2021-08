In Argentina elogiano Lautaro: “Guadagna mln ma non ha dimenticato da dove viene”

Il calciatore nerazzurro prima di tornare in Italia si è allenato con la squadra che lo ha lanciato e si è dedicato ai più giovani

Eva A. Provenzano

In Italia parlano tutti di lui, del rinnovo non ancora rinnovato e che mette a rischio la permanenza all'Inter. In Argentina invece scrivono che cosa ha lasciato Lautaro Martinez ai giocatori del Liniers, la squadra nella quale ha iniziato e con cui si è allenato nell'ultima settimana. Si trovava ancora in Argentina dopo la vittoria della Coppa America e il club argentino lo ha ospitato.

"Ai giocatori di Liniers de Bahía Blanca mancherà quell'ospite speciale che li ha stimolati in ogni allenamento con la sua sola presenza. Lautaro , figura del calcio mondiale, li ha illuminati ogni giorno. La gioia è stata reciproca. L'attaccante, ancora una volta, è tornato alle sue radici. Durante le vacanze per due settimane il Toro si è allenato con la sua ex squadra. Ha cercato così di tenersi in forma e soprattutto è tornato a sentire di nuovo il calore del club che lo ha accolto da ragazzo, che gli ha ispirato un enorme senso di appartenenza", scrive il quotidiano Olè.

Tanti elogi per il calciatore che è rimasto legato alla sua terra natia e alla squadra dei suoi esordi. "Ha ricordato ogni angolo percorso durante la sua infanzia, è stato felice di vedere come sono stati impiegati i soldi ottenuti per la sua rivendita, ha ricevuto affetto e sguardi ammirati ad ogni passo. Ha un conto milionario in banca ma non ha dimenticato in nessun modo Bahia Bianca", continua il giornale argentino.

I giovani del Liniers sono veramente contenti dei dialoghi avuti con l'attaccante dell'Inter, delle foto fatte con lui, dei consigli ricevuti sui movimenti da fare in campi. Lautaronon si è limitato a parlare con i ragazzi del club della sua città, ha anche giocato e si è allenato con loro dimostrando che non importa dove si arriva, non si dimentica mai da dove si parte.

Il presidente del Liniers, Carlos Pablo ha spiegato: «Ci ha donato palloni, ha fatto tante foto, ha firmato una quantità enorme di magliette per i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole calcio, della squadra di basket, pallavolo, nuoto, softball..."». Senza dimenticare che è stato anche all'Ospedale cittadino per fare una visita al reparto di pediatria e anche lì, l'interista ha regalato ai bimbi presenti palloni e maglie e si è messo in posa con loro per i selfie di rito.

