Inter, assalto a Samardzic: programmati nuovi contatti con l’Udinese, i dettagli

Nella giornata di ieri si sono registrati forti passi in avanti per Samardzic. La valutazione del serbo è simile a quella di Brozovic. l’Udinese chiede, infatti, 18-20 milioni di euro. Il classe 2002 ha caratteristiche diverse da Frattesi ma è pur sempre una mezzala.

“Samardzic contenderebbe un posto sia a Barella sul centrodestra sia a Mkhitaryan sul centrosinistra: insomma, completerebbe una batteria di assaltatori di primordine. Come alternativa a Frattesi, l’Inter ha anche corteggiato un vecchio amico come Yunus Musah, americano anche lui classe 2002 come il giocatore delll’Udinese, ma seguito da vicino al Mondiale in Qatar, al punto che nel mercato invernale fu trattato a lungo”.