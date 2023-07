Pedullà – Onana, prima offerta Manchester United: 40 + 5. L’Inter fissa la deadline

I Red Devils rompono gli indugi e provano l'affondo per il portiere camerunense: i nerazzurri hanno una richiesta

Il Manchester United rompe gli indugi per André Onana: secondo quanto afferma Alfredo Pedullà, i Red Devils avrebbero presentato la prima offerta ufficiale per il portiere camerunense. Una proposta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, ritenuta non congrua dall'Inter. I nerazzurri partono da una base di 50 milioni che, con bonus facili, possa consentire di avvicinarsi al muro dei 60 milioni. I contatti andranno avanti, il Manchester United ha diversi piani B, ma evidentemente ten Hag considera Onana una priorità (lo conosce molto bene).