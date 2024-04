Lo scudetto porta anche a conti previsti in miglioramento per l'Inter. In attesa venga definita ufficialmente la situazione legata a Steven Zhang e al rifinanziamento con Oaktree (con il fondo Pimco pronto a garantire circa 400 milioni al presidente nerazzurro per ripagare il proprio debito), il club può guardare con maggiore fiducia al futuro pure in termini economici. Restano lontani i tempi delle spese folli dell'era Moratti, ma cercare di unire competitività e sostenibilità dovrebbe essere più facile per i dirigenti di Viale della Liberazione.

Dopo aver chiuso il bilancio in rosso di 85 milioni nella passata stagione, nell'esercizio 2023/24 la perdita dovrebbe dimezzarsi, nonostante i minori ricavi dalla Champions League vista l'eliminazione agli ottavi rispetto alla finale del 2022/23. A far salire il fatturato, oltre alle plusvalenze per le cessioni di Onana e Brozovic la scorsa estate, saranno in particolare i diritti tv della Serie A (atteso incasso da circa 100 milioni di euro rispetto agli 87 della annata precedente) e le sponsorizzazioni, con accordi per un valore pari a 76 milioni rispetto ai 53 del 2022/23, cifra inoltre che non comprende i bonus per la conquista dello scudetto. Dal punto di vista dei costi, il bonus garantito alla squadra dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni di euro, mentre poi ci sono anche i bonus all'interno dei singoli contratti: nel 2021/22 l'Inter ha pagato circa 30 milioni in premi di rendimento, scesi a 24 milioni nel 2022/23.