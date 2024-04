Il giorno dopo la voglia di festeggiare e di scherzare è ancora enorme. Marcus Thuram si è scatenato: "Sono in ritiro per la partita di sabato. Gli occhiali li tengo fino alla fine del campionato. Non esco dal letto fino a domani. Dove è il Demone, chiamalo. Non ha Instagram? Sanchez? Non ha il wi-fi a Como. Oh ragazzi il campionato non è finito. Ho dormito 30 minuti". E appena si è aggiunto il presidente Steven Zhang il Tikus ha subito colpito: "Pres ci hai preso per zero euro. Calhanoglu e Thuram zero euro. Siamo costati meno di una pizza, vogliamo un regalo". Il presidente si è prestato allo scherzo ridendo e rispondendo così: "Ecco, lo sapevo che sarebbe stato un errore entrare in questa diretta. Ma non è vero, non siete costati zero euro". E Thuram: "Zero euro".