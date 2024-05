Cedere per comprare. L'Inter sa già quale strada intraprendere per provare a migliorare ancora la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio proveranno a toccare meno possibile il fulcro della rosa, riservandosi di operare sul mercato di contorno per ricavarsi il margine necessario per alcune operazioni in entrata. Sempre tenendo conto che due acquisti importanti come Taremi e Zielinski sono già stati messi a segno.