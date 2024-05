Suning o Oaktree, per il mercato dell'Inter con molta probabilità non cambierà molto. Da tre anni a questa parte la dirigenza nerazzurra è abituata a destreggiarsi tra le difficoltà compiendo veri e propri miracoli sportivi e consegnando a Simone Inzaghi una squadra competitiva.

Marotta e Ausilio anche quest'anno si sono mossi con netto anticipo bloccando due giocatori che arriveranno alla Pinetina a zero: Zielinski e Taremi. Quest'ultimo è "già innamorato di Milano" come scrive Federico Pastorello su Instagram mentre è in compagnia dell'attaccante. Pastorello è l'intermediario che ha condotto l'operazione con l'Inter.