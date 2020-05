Inter, slitta la ripresa ad Appiano. Allenamenti individuali da mercoledì: ecco perché

Dovevano riprendere domani le sedute individuali al centro sportivo di Appiano Gentile. Ma c’è un cambio di programma. Tra oggi e domani i nerazzurri completeranno gli esami del caso e le seduti individuali partiranno dal 6 maggio e proseguiranno fino al 18, quando in teoria dovrebbero invece riprendere le sedute di gruppo.

In effetti era atteso il protocollo per le linee guida sugli allenamenti. L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio le ha pubblicate in mattinata. Prevedono un esame clinico e un tampone o un test rapido validato per il controllo dei singoli atleti. Si aspetterà quindi il completamento delle visite e poi si riprenderà con gli allenamenti.

(Fonte: gazzetta.it)