Sky – Inter, sedute individuali volontarie: tutti a disposizione tranne un giocatore

Da domani saranno riaperti gli allenamenti ad Appiano Gentile. Si tratta di sedute individuali che saranno consentite a turno sui 4-5 campetti del centro sportivo Suning. Da capire se potranno essere utilizzate le docce delle camere singole, non sicuramente quelle degli spogliatoi che non saranno agibili come il resto della struttura.

Gli allenamenti individuali prevedono fasce orarie che cominceranno dalle 8.30 del mattino. Sono su base volontaria ma probabilmente tutti i giocatori torneranno al centro sportivo a turno. Solo Sanchez avrà bisogno di un giorno in più di quarantena dopo essere rientrato dall’estero. Da mercoledì anche lui potrà usare i campetti della Pinetina per tornare ad allenarsi.

(Fonte: SS24)