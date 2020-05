Sky – Inter, ripresa ad Appiano domani. Per i tamponi si aspetta il protocollo

Da domani i giocatori dell’Inter torneranno a lavorare sui 4-5 campi di allenamento della Pinetina. Riprenderanno così gli allenamenti individuali che restano però facoltativi. La squadra verrà scaglionata in più gruppi. Si lavorerà a partire dalle 8.30 del mattino a più fasi. Saranno presenti nel centro il preparatore atletico e il medico.

A Skysport sottolineato che potranno essere utilizzati sicuramente i campetti, ma la struttura nella sua interezza. Ci sarà da capire se si potrà a fine seduta fare la doccia nei bagni sanificati delle singole stanze (e non sicuramente nelle docce degli spogliatoi, non agibili). “Per quanto riguarda test e tamponi bisognerà aspettare il protocollo aggiornato. L’Inter si affiderà a quello e in attesa che arrivi non verrà fatto nulla da quel punto di vista“, ha spiegato l’inviato a seguito dei nerazzurri, Andrea Paventi.

(Fonte: ss24)