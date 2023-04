Inter, il sogno continua: la semifinale col Milan è l’occasione perfetta

Bravi tutti, vien da dire. Perché nella prova di ieri sera è venuto fuori tutto ciò di cui questa squadra è capace, la parte più bella del suo repertorio. Il modo migliore per soffiare sul fuoco della rivalsa nei confronti dell'altra metà della città, legittimamente in festa dopo aver eliminato il Napoli . Dopo circa 20 anni Milano torna a splendere a 360° e a regalare un euroderby. In palio c'è una rivincita che vale forse anche più della fantastica opportunità di giocarsi una finale di Champions League. Battere i rossoneri sarebbe conferma di un predominio già dimostrato negli ultimi confronti e tremenda iniezione di fiducia anche verso la fine di un campionato da raddrizzare ad ogni costo.

La vendetta è un piatto che va servito freddo e dopo tutto questo tempo le condizioni ci sono di certo. Istanbul non è più un miraggio, ma sogno che prende forma. La parola d'ordine rimane 'prudenza' ad Appiano Gentile, ma l'Inter vista finora non può di certo aver paura di un'avversaria sicuramente alla portata. Il biglietto da visita è tutt'altro che farlocco, perché il percorso parla da sé: questa squadra non è di certo arrivata tra le prime quattro per caso. Bisognerà ovviamente evitare cali di concentrazione come avvenuto sull'1-0 e sul 3-1, perché il Milan non farà sconti. Quando San Siro riaccenderà i riflettori per la Champions e tornerà a vibrare, non si potrà sbagliare: l'Inter formato Champions dovrà farsi trovare pronta per altre notti magiche.