Sky – Lukaku, permanenza all’Inter possibile solo a condizioni diverse. Non è finita ma…

"Tutti si aspettano che da qui alla fine possa fare la differenza. Fin qui l’annata è stata deludente, ma ha segnato con Porto e Benfica comunque, con la Juve in Coppa Italia. A fine stagione come ha detto Marotta tornerà al Chelsea e poi si vedrà, dovesse terminare oggi la stagione, alle attuali condizioni non so se l’Inter lo prenderebbe. Viceversa con un finale di stagione in crescendo e a condizioni del Chelsea diverse, se ne potrebbe riparlare. Non c’è più come a inizio stagione il pensiero automatico del rinnovo del prestito, è tutto da discutere e aperto. Non è stato per ora il Lukaku dello scudetto con Conte, per via soprattutto degli infortuni. Non ci sono le certezze di un tempo ecco, ma ripeto che è tutto aperto ancora", le sue parole su Lukaku.