L'Inter marcia ad un ritmo impressionante e nel 2024 sa solo vincere. Tra le sorprese dell'anno solare non si può non citare Alexis Sanchez . "Ai margini e poco utile nella prima parte, adesso il cileno si sta mostrando come farebbe un fiore a primavera: pieno, vigoroso, ma anche mentalizzato in quello che è il percorso che sta seguendo la squadra", si legge sulle colonne di calciomercato.com.

Nelle ultime tre settimane, Sanchez ha siglato un gol e tre assist ma, oltre ai numeri, è da evidenziare come il cileno sia perfettamente inserito negli ingranaggi di una squadra che sta viaggiando a vele spiegate verso l'obiettivo. Tanto che si parla anche di un possibile rinnovo di contratto per l'ex Arsenal, Barcellona e United con un'Inter 2024-2025 che potrebbe anche avere cinque punte. "Una variazione possibile visto il maggior numero di gare che i nerazzurri dovranno disputare il prossimo anno. Ma su Sanchez per adesso nulla è cambiato. Non è una porta chiusa, manca ancora una corposa parte di stagione e nel caso si capirà più avanti, ma per adesso l’idea è sempre quella di salutarsi a fine anno. Se poi nel finale di stagione dovesse esserci un grande exploit del cileno, allora si capirà se agire diversamente. Ma questa trasformazione di Sanchez non sta passando inosservata", si legge su calciomercato.com.