Prima l'assist per il gol di Asllani, poi il rigore del momentaneo 2-0. Serata show per Alexis Sanchez, al suo terzo gol stagionale. Sale a quota 37 gol in Serie A: raggiunge così Arturo Vidal al secondo posto della classifica dei migliori marcatori cileni nella storia del torneo, dietro solo a Mauricio Pinilla (47).