Le probabili scelte di Simone Inzaghi per la sfida contro il Torino in programma domani a San Siro

In porta c'è ancora Sommer, in difesa l'unico cambio è forzato perché Acerbi, causa pubalgia, non sarà a disposizione e al suo posto c'è De Vrij con Pavard e Bastoni braccetti. Darmian e Carlos Augusto sugli esterni, con Dimarco che riposa, mentre Barella dovrebbe essere riconfermato da mezzala.