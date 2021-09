Inter, i tre motivi del pareggio con la Samp. L’eredità di Conte e quel tormentone…

L'analisi di Fcinter1908.it dopo il pareggio ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi in casa della Sampdoria

Si può sempre scegliere la prospettiva dalla quale posizionarsi per giudicare un pareggio. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L’Inter di oggi lascia un po’ l’amaro in bocca, un piano ancora da perfezionare ma con diversi spiragli che lasciano ben sperare. Non è la macchina perfetta guidata da Antonio Conte, ma ha del potenziale e un’idea di gioco interessante, destinata a far divertire. Il parziale ridimensionamento di questa estate ha abbassato leggermente il livello e su campi difficili talvolta bisognerà sudare ancora di più per portare a casa il bottino pieno. Questo Inzaghi l’ha ampiamente messo in preventivo. Ad Appiano si lavora quotidianamente per rodare i meccanismi di una strategia di gioco che, nonostante lo stesso modulo del passato, offre soluzioni diverse. Ancora da digerire a pieno, come è normale che sia.

Il quadro è incompleto, ma dopo il 2-2 di Marassi le attenuanti non mancano. In un turno oggettivamente stravolto dai rientri in extremis dei sudamericani, l’Inter non è riuscita a gettare il cuore oltre l’ostacolo, finendo per vanificare quanto di buono fatto. La stanchezza ha avuto il suo peso, così come gli errori sotto porta (clamorosi) in più circostanze nella fase cruciale dell’incontro. Il resto lo ha fatto l’infortunio di Sensi, come sottolineato anche dal mister al triplice fischio. Non soltanto per l’impossibilità di contare sull’ex Sassuolo, ma anche per l’inferiorità numerica alla quale ha costretto una squadra che aveva già esaurito gli slot a disposizione per i cambi. L’orgoglio non è mancato, un pizzico di fortuna invece sì.