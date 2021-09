Inter, Dimarco: “Unico segnare con la squadra del cuore. Il ruolo e le punizioni…”

Le parole del calciatore nerazzurro autore di un grande gol contro la Sampdoria

Federico Dimarco, autore del gol che ha sbloccato il match oggi, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del giocatore dell'Inter: "Ho provato una sensazione bellissima perché segnare con la squadra del tuo cuore è una cosa unica. Peccato per il pareggio, ma dobbiamo lavorare per far bene in Champions e col Bologna. Ruolo? Gioco dove dice il mister, ma l'anno scorso sono cresciuto anche in questo giocando nei tre dietro. Per me è uguale, ho fatto più gol da terzo che da quinto. Ovvio che davanti hai più possibilità di far gol e assist, ma gioco dove dice il mister. Le punizioni? Da destra calcio io, da sinistra calcia Calhanoglu".