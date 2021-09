Inzaghi: “Infortunati da valutare, rammarico per occasioni avute. Io furioso per…”

Le parole del tecnico dell'Inter in conferenza stampa: pareggio dei nerazzurri a Marassi

"Infortunati? Saranno da valutare. Per quanto riguarda Sensi probabilmente dovrà stare a riposo. Per Dimarco e Barella ci sono buone indicazioni e poi dovremo valutare Bastoni per la partita di mercoledì. Migliorare? I due gol sono stati molto belli, normale che dobbiamo analizzare i due gol presi. A volte può capitare, il primo è una deviazione che spiazza il portiere e per il secondo bisogna fare i complimenti ad Augello. Io furioso per le sostituzioni? Avevamo avuto il problema di Dimarco con i crampi e lì avrei finito gli slot, in quel momento ho deciso di fare il doppio cambio e di mettere dentro anche Sensi. Real? Dovremo cercare di prepararla nel migliore dei modi, lo faremo. Sarà una serata bellissima da vivere insieme ai nostri tifosi, che anche oggi ci hanno fatto sentite come se fossimo in casa. Quindi sfideremo una grandissima squadra ma ce la giocheremo alla grande", ha concluso il mister.