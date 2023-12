Inter, quale difesa contro l’Udinese? Tutto dipende da Cuadrado: tre opzioni

Tre opzioni

Difesa da reinventare, dunque, in vista di Inter-Udinese: tutto dipende da Cuadrado. Se l'ex Juve dimostrasse di essere pronto a giocare dal 1', Darmian giocherebbe da braccetto destro con Acerbi in mezzo, mentre a sinistra dovrebbe toccare al rientrante Bastoni, con Carlos Augusto possibile alternativa. Nel caso in cui Cuadrado non desse garanzie, Darmian farebbe l'esterno con Bisseck titolare nella difesa a 3. "Insomma, al momento non è da escludere nulla: l'Inter potrebbe schierarsi con Darmian-Acerbi-Bastoni, ma anche con un'anomala retroguardia Bisseck-Acerbi-Carlos Augusto. La certezza è in mezzo, il resto dipenderà anche dagli allenamenti della settimana", chiosa la Rosea.