UFFICIALE – Inter, risentimento muscolare per de Vrij e Dumfries: la nota sulle loro condizioni

"Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l'esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana".

