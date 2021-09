UFFICIALE Inter, Digitalbits sponsor di manica: partnership con Zytara Labs da 85 milioni

L'Inter ha ufficialmente annunciato l'inizio della partnership con Zytara Labs e DigitalBits che porterà 85 milioni in 4 anni

MILANO – 2 settembre 2021 – FC Internazionale Milano, Campioni d’Italia 2020-2021, e Zytara Labs hanno annunciato oggi che le due aziende hanno siglato un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di €85 milioni, con il supporto di DigitalBits Foundation. Questa partnership sosterrà la volontà dell’Inter di aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere target globali e differenti fasce d’età, e affermarsi come icona di cultura e innovazione, così come dello sport.

Zytara lavorerà assieme al Club nerazzurro per sviluppare ulteriormente l’app per dispositivi mobili dell’Inter, attualmente disponibile nell’App store di Apple e nello store Google Play, con l’obiettivo di integrare la tecnologia banking digital-first di Zytara in un’esperienza di acquisto coinvolgente e brandizzata. Questo mira a consentire agli utenti di tutto il mondo di iscriversi ai servizi di banking e ad effettuare il login al proprio account Zytara in maniera fluida direttamente dalla app dell’Inter e consentirà inoltre di accedere ai prodotti in criptovaluta. L’app dell’Inter diventerà il mezzo privilegiato per acquistare i biglietti per tutte le partite casalinghe del Club, rendendo l’app il punto di accesso per mettere in relazione i tifosi dell’Inter di tutto il mondo.