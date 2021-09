Il retroscena: “Senza i problemi economici, l’Inter avrebbe provato questo colpo”

Se non ci fossero stati i problemi economici, probabilmente la dirigenza avrebbe provato già nei mesi scorsi un assalto a questo nome

Come tutti sanno, il Covid ha impattato in modo molto importante sui conti nel mondo del calcio, soprattutto su quelli dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti dovuto operare sul mercato in modo oculato, riducendo di molto i costi e sacrificando anche qualche top player per sistemare i conti. Tuttosport, nella sua edizione odierna, racconta un retroscena di mercato in casa nerazzurra legato ad un nome preciso, quello di Juan Musso, obiettivo a cui l'Inter ha dovuto rinunciare: "Se non ci fossero stati i suddetti problemi economici, probabilmente la dirigenza avrebbe provato già nei mesi scorsi un assalto a Musso, passato poi all’Atalanta", si legge.