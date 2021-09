Antonello: “Zytara e DigitalBits? L’accordo riflette la volontà dell’Inter di…”

Le parole del CEO Corporate nerazzurro: "Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale"

In occasione della presentazione di DigitalBits come Official Global Cryptocurrency e Zytara come Official Global Digital Banking Partner dell’Inter, Alessandro Antonello, CEO Corporate nerazzurro, ha parlato così di questa doppia partnership: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Zytara come nostro nuovo partner globale e di entrare a far parte dell’ecosistema DigitalBits che sarà anche il nostro nuovo sleeve sponsor. L’accordo riflette la volontà dell’Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica. Se le esperienze digital-first sono fondamentali per tutte le società sportive, la nostra partnership punta più in alto. Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale per raggiungere il pubblico più giovane e digitalmente più avanzato".