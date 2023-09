Sky – Inter, da Pavard e Bastoni a Frattesi e l’attacco: le ultimissime sulla formazione

Le ultimissime sulla formazione dell'Inter in vista della trasferta di domani a Empoli. Simone Inzaghi scioglierà nelle prossime ore i dubbi restanti. In difesa, per Sky, c'è il sorpasso di Bastoni su de Vrij: favorito l'italiano per affiancare Acerbi e Pavard al centro del reparto. A destra possibile turno di riposo per Dumfries: provato Darmian, con il ritorno di Dimarco a sinistra.