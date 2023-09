Inter, Inzaghi punta un record di Conte, Mancini e Herrera. E vuole sfatare un tabù

L'allenatore nerazzurro cerca la quinta vittoria in altrettante partite per proseguire la corsa in vetta alla classifica

A tamburo battente. L'Inter da un certo punto della scorsa stagione ha macinato risultati in Italia e in Europa, mettendo le basi per l'ottimo inizio di stagione che sta vivendo quest'anno. Lo testimoniano anche i dati raccolti dalla Gazzetta dello Sport: "Da metà aprile a oggi, non c'è una squadra delle top leghe europee che abbia segnato tanto quanto i nerazzurri in campionato (36 gol), né che abbia la stessa percentuale di vittorie, il 92%. Nel Dna del club c'è però ovviamente la tendenza ad alzare sempre l'asticella, quindi a Empoli queste quattro vittorie devono diventare cinque".