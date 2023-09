Non solo Baldanzi: domani gli occhi dell’Inter su questi gioielli di casa Empoli

Aspettative e riconoscimenti importanti per Fazzini, i toscani sperano siano ora accompagnati anche da un cambio di marcia in campo per aiutare la squadra a risalire la china. E un aiuto lo aspettano anche da Nicolò Cambiaghi, tornato in prestito dall'Atalanta: il classe 2000 aveva ben figurato la scorsa stagione (6 gol in 28 presenze in campionato, un gol nell'unica presenza in Coppa Italia), ora si attende il definitivo salto di qualità che potrebbe permettere anche a lui un altro passo avanti nella carriera, un'occasione con la Dea o l'approdo in un'altra big”, si legge.