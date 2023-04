Inter, tutto confermato: contro la Lazio via Digitalbits dalle maglie di gioco

I calciatori nerazzurri scenderanno in campo per la prima volta con una divisa priva del marchio del main sponsor

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno ora trovato conferma: l'Inter, in occasione del match di oggi contro la Lazio, scenderà in campo con una maglia priva del marchio Digitalbits, main sponsor nerazzurro al centro di un lungo contenzioso con il club (non rispettati gli accordi economici fissati a inizio stagione).