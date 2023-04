Inter-Lazio, le ultime di formazione: out Calhanoglu, in avanti Lukaku-Correa

Poche ore al calcio di inizio di Inter-Lazio, match in programma a San Siro alle ore 12:30. In casa nerazzurra paiono confermate le indiscrezioni della vigilia: Barella e Calhanogli hanno entrambi recuperato dagli acciacchi post semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma solo il primo giocherà dal primo minuto, mentre il secondo partirà dalla panchina. In cabina di regia spazio a Brozovic, mentre in difesa rientra D'Ambrosio, con Darmian avanzato sulla linea dei centrocampisti. In avanti la coppia Lukaku-Correa.