Corsi: “Vicario? All’Inter si stanno mangiando le mani: non l’hanno preso perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corsi , presidente dell'Empoli, ha parlato così del momento della squadra e non solo: “Siamo più fiduciosi, eravamo in una situazione che ci sembrava incanalata verso qualcosa di inaccettabile ed ora ho visto la squadra reagire. Col Monza è stata una bella vittoria, squadra forse meno bella, ma sicuramente più pratica. Il futuro di Zielinski ? Li consiglio di fare il meglio anche dal punto di vista economico.

Ha fatto benissimo a Napoli, ma ora deve pensare che tra tre o quattro anni farà un altro mestiere. Non saprei dirgli cos’è il meglio, ma deve riflettere senza farsi prendere dall’emotività. Vicario? Il dispiacere è di non vederlo con una squadra italiana che lotta per lo scudetto. All’Inter credo si stiano mangiando un po’ le mani (ride ndr.), ma avevano il problema di cedere prima Onana e il Tottenham si è mossa prima".