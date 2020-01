Giroud, l’intermediario spiega: “Ecco perché l’Inter lo ha mollato. E ora Conte avrà…”

L’Inter sembra aver deciso di mollare la pista che porta a Olivier Giroud. I nerazzurri potrebbero restare in attacco con solo Sanchez ed Esposito dietro i due intoccabili Lukaku e Lautaro. Ne è praticamente certo l’intermediario Vincenzo Morabito, che si è occupato proprio della trattativa Giroud-Inter.

“Troppi soldi spesi per Eriksen e i cinesi hanno detto stop”, ha spiegato Morabito. E a chi gli ha fatto notare che Eriksen, al contrario del francese, “cambia le partite” Morabito ha replicato: “Non lo metto in dubbio, ma Conte avrà come attaccanti dietro Lukaku e Lautaro, il solo Sanchez e il giovane Esposito. Inoltre 25 milioni per un calciatore in scadenza tra 5 mesi”.

Resta parecchio complicata anche la pista che porta a Fernando Llorente. Il Napoli, che pure sta prendendo Petagna ma solo per giugno, sembra intenzionato a trattenere lo spagnolo.