Eriksen saluta il Tottenham: “Spurs è stato un piacere, ma a volte serve qualcosa di nuovo”

Eriksen è diventato ieri un nuovo giocatore dell’Inter. Foto a La Scala di Milano e probabile presenza in panchina a San Siro contro la Fiorentina questa sera. Ma il danese non dimenticato il suo passato e ha voluto ringraziare i tifosi del Tottenham:

“Cari tifosi del Tottenham, non so da che parte iniziare. Non avuto tempo per salutarvi tutti, anche se mi sentivo come se avessi giocato tante partite dove tutti dicevano e pensavano che sarei andato via il giorno dopo. Ho un numero incredibile di ricordi di questi sei anni e mezzo agli Spurs. Mi sono divertito tantissimo ogni giorno al centro d’allenamento e in partita allo stadio, ma a volte hai voglia di provare qualcosa di nuovo! Cari tifosi, è stato un piacere giocare per il club e spero ci rincontreremo ancora in futuro! I migliori auguri”.