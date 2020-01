Palmeri sicuro: “Inter, Llorente ci sarà! Nerazzurri sempre più determinati a…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il noto giornalista Tancredi Palmeri ha spiegato come l’Inter non abbia ancora chiuso il mercato e sia intenzionata a piazzare il colpo Fernando Llorente: “L’Inter ha fatto uno dei cinque acquisti, forse tre, più importanti della Serie A negli ultimi 15 anni. Eriksen c’è, e Llorente ci sarà: all’Inter proprio non va giù di spendere 8 milioni per Giroud, ed è sempre più determinata ad andare su un prestito con facile diritto per lo spagnolo, con il Napoli che non si opporrebbe”.