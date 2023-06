Inzaghi: “Sabato il nostro approccio non cambierà, coroniamo un sogno. Lautaro è un leader”

Sappiamo cosa significa per Milano come città, e in quattro mesi e mezzo abbiamo vinto quattro derby, quindi sappiamo che tipo di soddisfazione abbiamo dato ai nostri tifosi. Abbiamo meritato di vincere la semifinale grazie ai giocatori, aggressivi, determinati e con una voglia immensa. Abbiamo avuto un approccio unico all'andata, dove abbiamo segnato due gol all'inizio ma avremmo potuto farne di più, e quel buon inizio ci ha aiutato molto.

La finale

Sarà una partita molto difficile. Le probabilità non sono a nostro favore, ma questo è ciò che rende il calcio così emozionante. Giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore che tutti conosciamo bene, ma cercheremo di farci trovare pronti. Il nostro approccio non cambierà. Ci saranno momenti durante la partita in cui dovremo essere più offensivi e altri in cui dovremo essere forti in difesa. Abbiamo ancora un po' di tempo per prepararci e stiamo prendendo in considerazione ogni singolo dettaglio.