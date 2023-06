Guardiola: “City favorito? Giochino tutto italiano. Ok siamo favoriti, contenti così?”

Nel corso di un'intervista a Sport Mediaset, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha risposto così alla domanda sui favori del pronostico in mano alla squadra inglese rispetto all'Inter in previsione della finale di Champions League di sabato sera:

"Noi favoriti? Questo a voi italiani piace, piace tanto. Volete dire che siamo favoriti? Ok, siamo favoriti. Contenti? Dai, andiamo a giocarla. Io vado lì per vincere la partita, ma non ho il minimo dubbio che per l'Inter sarà lo stesso. Ma, da quanto mi ricordo, a voi italiani piace tanto dire che gli altri sono favoriti. Volete dire così? Va bene".