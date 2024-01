Inzaghi in conferenza: “Riduttivo parlare di stasera, mi diverto da 2 anni. E ricordo che…”

Questa Inter più forte? Lo dirà il tempo, non dimentico l'Inter del primo e secondo anno. che ha vinto trofei ed è andata in finale. Ci siamo divertiti tutti e io per primo. Sono soddisfatto per i tifosi dell'Inter che vedono giocare l'Inter in questo modo, che hanno fatto un lungo viaggio ed erano qui ad applaudire. Una finale è sempre una finale. Qui a Riad sto bene. Contro la Juventus ho vinto una coppa. Poi con il Milan e poi questa finale. Abbiamo trovato un ottimo centro di allenamento, un ottimo albergo, la temperatura più agevole. speriamo lunedì di rendere felici i molti tifosi dell'Inter qui a Riad. Affronteremo i campioni d'Italia, hanno cambiato allenatore e sistema di gioco. L'ho vista in televisione, cercheremo di arrivare molto preparati", ha concluso Inzaghi.