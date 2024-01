Barella: “Partita veramente bella, non ci divertivamo così da tempo. Col Napoli…”

Le parole di Barella dopo la semifinale di Supercoppa vinta dall'Inter contro la Lazio: i nerazzurri sfideranno il Napoli in finale

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro la Lazio, Barella ha parlato così del match che ha portato l'Inter in finale di Supercoppa:

"Partita veramente bella, ci siamo divertiti in campo come non facevamo da tempo. La Lazio è difficile da affrontare, oggi siamo stati bravi, con qualità"