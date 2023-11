Inter, si lavora al rinnovo di Barella: già incontrato l’agente, cifre e dettagli

Già incontrato l'agente

"Nicolò corre, corre sempre. E il suo posto è lì, imprescindibile per Inzaghi nonostante a luglio l'Inter abbia deciso di investire 33 milioni di euro per prendere un giocatore nel suo stesso ruolo, leggi Frattesi. Barella è felice all'Inter, l'Inter è felice di Barella. Le sirene di mercato non sono mancate, la scorsa estate. E non mancheranno la prossima, c'è da giurarci su. Nicolò però in testa ha altro. Ha un bis, ripetere l'accoppiata del 2021, scudetto più Europeo. È tarato su questo. Nell'attesa, si possono pure rinnovare stima e contratto, non fa mica male. La società nerazzurra ha già visto nei giorni scorsi l’agente del centrocampista, Alessandro Beltrami. E a breve andrà in scena pure un secondo meeting. Non c'è urgenza, ma neppure la voglia di far passare troppo tempo".