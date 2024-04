Simone Inzaghi è il vero artefice dello scudetto dell'Inter 2023-24, il 20° della storia nerazzurra, quello che vale la seconda stella. La sentenza è ovvia e arriva dopo un percorso di tre anni, in cui l'allenatore nerazzurro è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, con un gioco spettacolare e una bellezza che probabilmente non hanno precedenti nella storia del club.

E ora, anche i numeri e i trofei parlano chiaro, per Inzaghi, che entra di diritto nell'Olimpo degli allenatori più vincenti di ogni tempo all'Inter. Il tricolore, infatti, rappresenta il sesto trofeo in nerazzurro per lui (dopo 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana), ma non solo. Ecco tutti i numeri di Inzaghi a Milano da Sky Sport: