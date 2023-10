Inter, Inzaghi nella storia: podio all time per percentuale di vittorie. Meglio di Conte e Mou

A grandi passi nella storia dell'Inter . Simone Inzaghi ha iniziato la sua terza stagione sulla panchina nerazzurra. Fra i suoi traguardi a Milano, già 4 trofei (2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane), senza contare la finale di Champions League conquistata a giugno e poi persa di misura contro il Manchester City. Un allenatore arrivato con un compito non facile, sostituire Antonio Conte, e che si sta costruendo uno spazio fra i più forti tecnici mai apparsi in nerazzurro. Lo dicono anche i numeri: dopo la vittoria contro il Benfica in Champions League, infatti, Inzaghi è salito sul podio all-time come percentuale di vittorie all'Inter. Ecco la top 10:

Per trovare la coppia capolista di questa classifica bisogna riavvolgere il nastro fino al primo dopoguerra, quando Francesco Mauro e Nino Resegotti guidano l'Inter nella stagione 1919-1920. Il record è di 17 vittorie in 23 partite (73,91%), con il successo nella girone A della Prima Categoria lombarda seguito da quelli nel girone C delle semifinali nazionali e nelle finale settentrionali contro Juventus e Genoa, fino alla vittoria per 3-2 nella finalissima con il Livorno: tradotto, secondo scudetto della storia interista in bacheca.