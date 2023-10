Gol, assist e valutazione in continua crescita: Inter, Thuram colpo eccezionale

Diciamoci la verità: non erano in pochi ad avere dubbi su Marcus Thuram questa estate. Non tanto per il suo valore, quanto per il peso di dover sostituire praticamente da solo sia Edin Dzeko che Romelu Lukaku. Un compito, sulla carta, per nulla semplice, anche considerando il fatto che il francese non era mai stato una vera e propria punta centrale. Le prime uscite in maglia nerazzurra aveva contribuito ad alimentare questo pensiero: neanche un gol nelle amichevoli pre campionato, neanche uno spunto significativo sotto porta. Insomma, bravo tecnicamente, generoso, ma non quel bomber in grado di decidere le sorti di una stagione.