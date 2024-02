L'Inter nel 2024 ha ottenuto dieci successi in altrettanti incontri ufficiali: sette in campionato, due in Supercoppa Italiana e uno in Champions League. I nerazzurri guidano la classifica di Serie A con 9 punti di vantaggio rispetto alla Juventus seconda e, con una vittoria stasera, ha la possibilità di allungare ulteriormente rispetto ai bianconeri. All'andata Inzaghi ha espugnato il Gewiss Stadium (2-1) grazie al rigore di Calhanoglu e alla rete di Lautaro. Vana la rete di Scamacca. Con il pareggio di domenica a San Siro contro il Milan l'Atalanta ha invece interrotto una serie di sei affermazioni consecutive, compresa quella nei quarti di finale di Coppa Italia con i rossoneri. La Dea, che con i tre punti tornerebbe da sola al quarto posto, ha battuto l'Inter l'ultima volta nel novembre 2018 in casa (4-1) e nel marzo 2014 a San Siro (2-1).